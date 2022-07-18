Речь идет о самоходных зенитных установках Gepard.

На немецких полигонах началось обучение украинских военных управлению самоходными зенитными установками “Gepard”. Сейчас на учениях находятся по меньшей мере 100 военнослужащих украинской армии.

По информации немецкого издания Lübecker Nachrichten, тренировки начались на полигонах вооруженных сил Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн.

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Зенитная самоходная установка Gepard предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов. Причем она сбивает летающие объекты на малых и сверхмалых высотах при любых погодных условиях, днем или ночью, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия нашла производителя боеприпасов для “Gepard”. Производитель в Норвегии сообщил, что может производить специальные 35-мм снаряды.





“Gepard” может стрелять со скоростью до 1 000 выстрелов в минуту. Впрочем, в реальных условиях он стреляет короткими очередями, приспособленными к цели.

Что касается поставок самой техники, ничто не должно помешать передать Украине 30 единиц “Gepard”. Если все пойдет по плану, первые системы должны быть доставлены в Украину уже в июле.