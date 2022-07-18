Мова йде про самохідні зенітні установки Gepard.

На німецьких полігонах розпочалося навчання українських військових управлінню самохідними зенітними установками “Gepard”. Наразі на навчанні перебувають щонайменше 100 військовослужбовців української армії.

За інформацією німецького видання Lübecker Nachrichten, тренування розпочалися на полігонах збройних сил Німеччини у землі Шлезвіг-Гольштейн.

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Зенітна самохідна установка Gepard призначена для захисту бронетанкових колон на марші та стаціонарних об’єктів від атак з вертольотів та літаків. Причому вона збиває літаючі об’єкти на малих і надмалих висотах за будь-яких погодних умов, вдень чи вночі, навіть в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина знайшла виробника боєприпасів для “Gepard”. Виробник у Норвегії повідомив, що може виробляти спеціальні 35-мм снаряди.





“Gepard” може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину. Втім, в реальних умовах він стріляє короткими чергами, пристосованими до цілі.

Щодо постачання самої техніки, ніщо не повинно перешкодити передати Україні 30 одиниць “Gepard”. Якщо все піде за планом, перші системи мають бути доставлені до України вже у липні.