Зеленый ЗАЗ-968М получил внутренности от Porsche Boxster. Автомобиль прекрасно смотрится внутри и способен очень быстро ездить.

С виду это почти обычный Запорожец, но на самом деле перед нами суперкар. Видео о тюнинге ЗАЗ опубликовали на Youtube-канале "Джипы-монстры".

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От ЗАЗ-968 остался только кузов – вся техническая начинка взята у Porsche Boxster прошлого поколения. Внешне доработанный Запорожец почти ничего не выдает. Разве что уменьшенный клиренс, бамперы, колесные диски и некоторые другие детали.

Салон практически полностью перенесен из Porsche Boxster. Руль, передняя панель, щиток приборов и кресла позаимствованы у Штутгартского спорткара.

Двигатель Porsche Boxster форирован и дополнен турбонаддувом – теперь оппозитная шестерка развивает около 500 л. с. Ускорение до 100 км/ч занимает меньше 6 с, и теперь Запорожец может посоревноваться даже с некоторыми спортивными моделями.