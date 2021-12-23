Зелений ЗАЗ-968М отримав нутрощі від Porsche Boxster. Автомобіль чудово виглядає всередині та здатен дуже швидко їздити.

На вигляд це майже звичайний Запорожець, але насправді перед нами суперкар. Відео про тюнінг ЗАЗ опублікували на Youtube-каналі "Джипи-монстри".

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Від ЗАЗ-968 залишився лише кузов - вся технічна начинка взята у Porsche Boxster минулого покоління. Зовні доопрацьований Запорожець майже нічого не видає. Хіба що зменшений кліренс, бампери, колісні диски та деякі інші деталі.

Салон практично повністю перенесений із Porsche Boxster. Кермо, передня панель, щиток приладів та крісла запозичені в штутгартського спорткара.

Двигун Porsche Boxster форований та доповнений турбонаддувом – тепер опозитна шістка розвиває близько 500 к. с. Прискорення до 100 км/год займає менше ніж 6 с і тепер Запорожець може позмагатись навіть з деякими спортивними моделями.