С сегодняшнего дня будущие водители могут сдавать теоретический экзамен в сервисном центре МВД без обучения в автошколе.

Ранее кандидатам в водители необходимо было обязательно проходить теоретическую часть обучения в аккредитованном учебном заведении. А теперь они имеют выбор либо самостоятельно готовиться к теоретическому экзамену, или освоить теорию в автошколе.

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"Вступило в силу правительственное постановление, которым утвержден механизм сдачи теоретического экзамена для допуска к управлению транспортными средствами после самостоятельной подготовки", – об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпьятый.

Будущие водители могут воспользоваться полезным онлайн-тренажером по ПДД на сайте Главного сервисного центра МВД. Он отражает все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене.

Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше – экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней. У будущих водителей есть неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена.

Для прохождения тестирования, будущие водители обращаются в любой удобный сервисный центр МВД. Они должны получить талон записи через функционал е-запись или через терминал сервисного центра МВД.

Для допуска к экзамену нужен следующий пакет документов:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации или ID-карту или паспорт гражданина Украины для выезда за границу (предоставляется вместе со справкой о месте жительства);

медицинская справка, подтверждающая допуск к управлению транспортным средством выбранной категории;

идентификационный номер;

имеющееся водительское удостоверение (в случае получения права на управление транспортными средствами другой категории).

Лицо должно сообщить администратору сервисного центра МВД, что самостоятельно освоило теоретический учебный материал. Стоимость сдачи теоретического экзамена 13 грн.

В случае успешной сдачи теоретической части экзамена, будущие водители обращаются к любому аккредитованному учебному заведению и начинают практическое обучение. После успешной сдачи практического экзамена в автошколе, лицо сдает экзамен в сервисном центре МВД и получает водительское удостоверение.