Відсьогодні майбутні кермувальники можуть складати теоретичний іспит в сервісному центрі МВС без навчання в автошколі.

Раніше кандидатам у водії необхідно було обов’язково проходити теоретичну частину навчання в акредитованому навчальному закладі. А тепер вони мають вибір або самостійно готуватись до теоретичного іспиту, або опанувати навчання в автошколі.

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«Набрала чинності урядова постанова, якою затверджено механізм складання теоретичного іспиту для допуску до керування транспортними засобами після самостійної підготовки», – про це повідомив заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий.

Майбутні кермувальники можуть скористатись корисним онлайн-тренажером із ПДР на сайті Головного сервісного центру МВС. Він відображає всі питання, які будуть на теоретичному іспиті.

Для складання теоретичного іспиту необхідно відповісти на 20 питань за 20 хвилин. Під час тесту допускається 2 помилки, якщо більше – іспит не складено. Наступна спроба буде можлива не раніше ніж через 10 днів. У майбутніх кермувальників є необмежена кількість спроб для складання теоретичного іспиту.

Для проходження тестування, майбутні водії звертаються до будь-якого зручного сервісного центру МВС. Вони мають отримати талон запису через функціонал е-запис або через термінал сервісного центру МВС.

Для допуску до іспиту потрібний наступний пакет документів:

паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації або ID-картку чи паспорт громадянина України для виїзду за кордон (надається разом з довідкою про місце проживання);

медична довідка, що підтверджує допущення до керування транспортним засобом обраної категорії;

ідентифікаційний номер;

наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії).

Особа повинна повідомити адміністратору сервісного центру МВС, що самостійно опанувала теоретичний навчальний матеріал на відповідну категорію транспортного засобу. Вартість складання теоретичного іспиту 13 грн.

У разі успішного складання теоретичної частини іспиту, майбутні водії звертаються до будь-якого акредитованого навчального закладу та розпочинають практичне навчання. Після успішного складання практичного іспиту в автошколі, особа складає іспит у сервісному центрі МВС і отримує посвідчення водія.