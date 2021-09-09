В регистрациях импортируемых в Украину электромобилей постепенно растет доля новых авто.

В последний месяц лета украинский автопарк пополнили 771 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 19% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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Вместе с ростом регистраций электромобилей состоялось также увеличение в них доли новых машин, с 9% в 2020 году до почти 19% в 2021 году.

Основную массу зарегистрированных в августе электромобилей составили легковые авто – 721 шт. (новых – 143 шт., подержанных – 578 шт.).

Самым популярным в стране электрокаром остается Nissan Leaf. За месяц украинскую регистрацию получили 207 авто этой модели. Второй результат продемонстрировала Tesla Model 3, в ее зачете 71 регистрация. На третьем месте Renault Zoe – 40 машин. Четвертым по популярности стал электромобиль Tesla Model S – 38 регистраций. Замыкает ТОП-5 августовского рынка электромобилей Chevrolet Bolt – 37 шт.

С полсотни коммерческих электромобилей, которые получили в прошлом месяце украинские номера, 41 шт. были модели Renault Kangoo Z.E. Всего за восемь месяцев с начала года первую регистрацию в Украине прошли почти 5,2 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля подержанной техники в этом количестве составила почти 89 процентов.