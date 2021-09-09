В реєстраціях імпортованих в Україну електромобілів поступово зростає частка нових авто.

В останній місяць літа український автопарк поповнили 771 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 19% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Разом зі зростанням реєстрацій електромобілів відбулось також збільшення в них частки нових машин, з 9% у 2020 році до майже 19% у 2021 році.

Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто – 721 шт. (нових – 143 шт., уживаних – 578 шт.).

Найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 207 авто цієї моделі. Другий результат продемонструвала Tesla Model 3, в її заліку 71 реєстрація. На третьому місці Renault Zoe – 40 машин. Четвертим за популярністю став електромобіль Tesla Model S – 38 реєстрацій. Замикає ТОП-5 серпневого ринку електромобілів Chevrolet Bolt – 37 шт.

З півсотні комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 41 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E. Всього за вісім місяців з початку року першу реєстрацію в Україні пройшли майже 5,2 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала майже 89 відсотків.