Украинский автопарк в прошлом месяце пополнили 30,9 тыс. легковых автомобилей. Таким образом, первичный рынок этого вида транспорта относительно мая 2018 года вырос более чем вдвое, сообщает Укравтопром.

Львиную долю в этом количестве составляли импортируемые автомобили, которые уже были в эксплуатации и которые были растаможены и зарегистрированы в мае – почти 24 тыс. ед.

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Самым популярным брендом в импортном секонд-хенде в прошлом месяце был Volkswagen, автомобили которого охватили 16% первичных регистраций легковых автомобилей с пробегом. В мае украинские номера получили 3912 бывших в употреблении Фольксвагенов.

На втором месте Skoda, за месяц 2122 подержанные автомобили этой марки получили украинскую прописку.

Автомобили марки Renault заняли третье место с результатом 2063 машины.

За Opel проголосовали 1889 украинцев, которые выбрали автомобили этой марки – и это четвертый результат.

Замыкает майскую пятерку самых популярных марок Ford, 1730 автомобилей которой изменили свои иностранные номера на украинские.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 230,9 тыс. легковых автомобилей, которые были в эксплуатации, что на 601% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, с января по май 2019 года в Украине были зарегистрированы 32,2 тыс. новых легковых автомобилей или в 7 раз меньше, чем подержанных машин, завезенных из-за рубежа.