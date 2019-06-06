Український автопарк минулого місяця поповнили 30,9 тис. легкових автомобілів. Таким чином, первинний ринок цього виду транспорту відносно травня 2018 року зріс більш ніж вдвічі, повідомляє Укравтопром.

Левову частку в цій кількості становили імпортовані автомобілі, що вже були в експлуатації, яких було розмитнено і зареєстровано в травні майже 24 тис. од.

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Найпопулярнішим брендом в імпортному секонд-хенді в минулому місяці був Volkswagen, автомобілі якого охопили 16% первинних реєстрацій легкових автомобілів з пробігом. У травні українські номери отримали 3912 вживаних Фольксвагенів.

На другому місці Skoda, за місяць 2122 старі автомобілі цієї марки отримали українську прописку.

Автомобілі марки Renault посіли третю сходинку з результатом 2063 машини.

За Opel проголосували 1889 українців, що вибрали автомобілі цієї марки – і це четвертий результат.

Замикає травневу п’ятірку найпопулярніших марок Ford, 1730 автомобілів якої змінили свої іноземні номери на українські.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 230,9 тис. легкових автомобілів, які були в експлуатації, що на 601% більше ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, з січня по травень 2019 року в Україні було зареєстровано 32,2 тис. нових легкових автомобілів або в 7 разів менше ніж вживаних машин, завезених з-за кордону.