Украинцы заплатили более 95 млн грн налога за элитные авто

За 5 месяцев этого года владельцы автомобилей, которые по украинским законам считаются "элитными", уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Как сообщает налоговая, это на 2,5 млн грн больше соответствующего показателя прошлого года.

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Транспортный налог сейчас уже уплатили более 5,6 тысяч человек.

Наибольшие суммы поступили от автовладельцев:

Киева – 29,5 млн грн,

Днепропетровщины – 9 млн грн,

Одесской области – 8,3 млн грн,

Львовщины – 6,3 млн гривен.

По действующим на территории Украины законам транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, которые выпущены не более 5 лет назад. Среднерыночная стоимость таких автомобилей должна составлять более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января налогового года (в 2025 – 3 млн грн).

Ставка транспортного налога – 25 тыс. грн за каждый автомобиль.

Перечень легковых автомобилей определяет Минэкономики, полный список размещает на своем официальном веб-сайте ежегодно до 1 февраля налогового года.

В 2025 году в перечень попали такие марки автомобилей:

AstonMartin

Audi

Bentley

BMW

GMC

Hymer-Mercedes

Ineos

Ягуар

Lamborghini

LandRover

Лексус

Лотос

Линкольн

McLaren

Мазерати

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Порше

Rolls-Royce

Toyota

Сообщение о начисленной сумме транспортного налога юридические лица получают в своем электронном кабинете. Для физических лиц формируются налоговые уведомления – решения и направляются по почте по месту налогового адреса. Если же физлица подавали заявку на переписку с органами ГНС в электронном виде, то получат начисления в электронном кабинете.