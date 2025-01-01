Українці заплатили понад 95 млн грн податку за елітні авто

За 5 місяців цього року власники автомобілів, які за українськими законами вважаються "елітними", вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Як повідомляє податкова, це на 2,5 млн грн більше відповідного показника минулого року.

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Транспортний податок наразі вже сплатили понад 5,6 тисячі осіб.

Найбільші суми надійшли від автовласників:

Києва – 29,5 млн грн,

Дніпропетровщини – 9 млн грн,

Одещини – 8,3 млн грн,

Львівщини – 6,3 млн гривень.

За діючими на території України законами транспортний податок сплачують власники легкових автомобілів, які випущені не більше 5 років тому. Середньоринкова вартість таких автівок має становити понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (у 2025 – 3 млн грн).

Ставка транспортного податку – 25 тис. грн за кожний автомобіль.

Перелік легкових автомобілів визначає Мінекономіки, повний список розміщує на своєму офіційному вебсайті щороку до 1 лютого податкового року.

У 2025 році до переліку потрапили такі марки автомобілів:

AstonMartin

Audi

Bentley

BMW

GMC

Hymer-Mercedes

Ineos

Jaguar

Lamborghini

LandRover

Lexus

Lotus

Lincoln

McLaren

Maserati

Mercedes-AMG

Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach

Porsche

Rolls-Royce

Toyota

Повідомлення про нараховану суму транспортного податку юридичні особи отримують у своєму електронному кабінеті. Для фізичних осіб формуються податкові повідомлення – рішення та надсилаються поштою за місцем податкової адреси. Якщо ж фізособи подавали заявку на листування з органами ДПС в електронному вигляді, то отримають нарахування в електронному кабінеті.