Як виглядає елітний електричний катафалк Mercedes EQE: відео

Нову техніку акумуляторного виконання зроблено так, щоб доставити покійника до місця останнього спочинку в комфортних та тихих умовах. Тут не буде чадного викиду з вихлопної труби, оскільки стоять електромотори.

Спокій в дорозі гарантується цілковитою тишею, незначне шарудіння шин та щіток електродвигуна до уваги брати не варто. Розробники з Kuhlmann запевняють, що перелицьований у їх ательє Mercedes EQE має куди кращий вигляд від класичного катафалка.

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Kuhlmann Cars змінив архітектуру повністю електричного Mercedes-Benz EQ, при цьому зумів перевершити самого себе (див. відео внизу).

Kuhlmann Cars

Чисті лінії з виразними деталями переносять цей легендарний катафалк у нову еру чуттєвого пуризму. Самі дизайнери зізнаються, що перехід до електромобільності ще ніколи не був таким простим: новий катафалк від Kuhlmann Cars на базі Mercedes-Benz EQE має повністю електричний запас ходу до 500 кілометрів.

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Фото: Kuhlmann Cars

Однак смуток розвіється від одного лише вигляду салону, в облаштуванні якого використано високоякісні матеріали та чудова обробка. Дизайнери кажуть, що вони мають великий вибір фурнітури, колірних концепцій, матеріалів із найкращою шкірою та дорогоцінних сортів дерева, що створюють функціональний та елегантний унікальний салон, що гарантуватиме найкращий комфорт проводів покійника в останню путь.

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В ательє Kuhlmann запевняють, що салон можна практично налаштувати за бажанням. Існує також версія з повними вікнами з усіх боків ззаду. Kuhlmann навіть потрудився, щоб створити затемнену секцію позаду кабіни водія для ефекту плавучого даху.