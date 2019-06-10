Незвичний транспорт був замовлений для візиту Президента США до Ірландії.

Президент США Дональд Трамп прибув до Ірландії з офіційним візитом для зустрічі з прем'єр-міністром Лео Варадкаром і міністром закордонних справ Саймоном Ковно. Адміністрація американського лідера замовила в місцевому бюро ритуальних послуг чотири катафалка.

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Причини, з яких кортежу Трампа знадобились такі специфічні автомобілі, залишаються загадкою. Тим більше, що у ході свого візиту він пересувався на броньованому позашляховику Chevrolet Suburban Секретної служби, привезеному з собою з США, а потім взагалі пересів на гелікоптер.

Тим не менш, американські платники податків заплатили за оренду в приватного ірландського бюро похоронних послуг JP Ward&Sons чотири катафалки на суму 935 033 долари.

Цікаво, що у червні 2013 року те ж бюро похоронних послуг JP Ward&Sons здавало автомобілі в оренду для Барака Обами, хоча того разу обійшлось це значно дешевше – у 114 000 доларів за три дні.

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