Необычный транспорт был заказан для визита Президента США в Ирландию.

Президент США Дональд Трамп прибыл в Ирландию с официальным визитом для встречи с премьер-министром Лео Варадкаром и министром иностранных дел Саймоном Ковно. Администрация американского лидера заказала в местном бюро ритуальных услуг четыре катафалка.

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Причины, по которым кортежу Трампа понадобились такие специфические автомобили, остаются загадкой. Тем более, что в ходе своего визита он передвигался на бронированном внедорожнике Chevrolet Suburban Секретной службы, привезенном с собой из США, а затем вообще пересел на вертолет.

Тем не менее, американские налогоплательщики заплатили за аренду у частного ирландского бюро похоронных услуг JP Ward & Sons четырех катафалков сумму в 935 033 доллара.

Интересно, что в июне 2013 года то же бюро похоронных услуг JP Ward & Sons сдавало автомобили в аренду для Барака Обамы, хотя в тот раз обошлось это значительно дешевле – в 114 тысяч долларов за три дня.

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