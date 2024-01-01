Как выглядит элитный электрический катафалк Mercedes EQE: видео

Новую технику аккумуляторного исполнения сделано так, чтобы доставить покойника к месту последнего упокоения в комфортных и тихих условиях. Здесь не будет угарного выброса из выхлопной трубы, поскольку стоят электромоторы.

Спокойствие в дороге гарантируется полной тишиной, незначительное шуршание шин и щеток электродвигателя во внимание брать не стоит. Разработчики из Kuhlmann уверяют, что перелицованный в их ателье Mercedes EQE выглядит куда лучше классического катафалка.

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Kuhlmann Cars изменил архитектуру полностью электрического Mercedes-Benz EQ, при этом сумел превзойти самого себя (см. видео внизу).

Kuhlmann Cars

Чистые линии с выразительными деталями переносят этот легендарный катафалк в новую эру чувственного пуризма. Сами дизайнеры признаются, что переход к электромобильности еще никогда не был таким простым: новый катафалк от Kuhlmann Cars на базе Mercedes-Benz EQE имеет полностью электрический запас хода до 500 километров.

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Фото: Kuhlmann Cars

Однако грусть усопшего развеется от одного лишь вида салона, в обустройстве которого использованы высококачественные материалы и великолепная отделка. Дизайнеры говорят, что они имеют большой выбор фурнитуры, цветовых концепций, материалов с лучшей кожей и драгоценных сортов дерева, что создают функциональный и элегантный уникальный салон. Это гарантирует лучший комфорт проводов покойника в последний путь.

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В ателье Kuhlmann уверяют, что салон можно практически настроить по желанию. Существует также версия с полными окнами со всех сторон сзади. Kuhlmann даже потрудился, чтобы создать затемненную секцию позади кабины водителя для эффекта плавучей крыши.