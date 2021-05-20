Иван Пеклин удачно дебютировал на Bentley Continental GT3.

International GT Оpen 2021 стал шестнадцатым сезоном кузовных гонок в классе Gran Tourer и первым испытанием для Ивана Пеклина – молодого украинского пилота.

В составе итальянской команды Lazarus, Иван готовился к сезону и провел большую программу тренировок во время зимних каникул. Первый этап прошел на легендарной трассе Paul Ricard во Франции.

Автомобиль, участвующий в соревнованиях – Bentley Continental GT3, оснащен двигателем V8, 550 л.с. и весом 1.5 тонны.

Также интересно: как прошел первый этап чемпионата Украины по ралли

"Уже с первых тренировок на Bentley Continental GT3, я начал чувствовать автомобиль, управление которым – это исключительный опыт. Дорожная версия и авто для гонок имеют очень большую разницу между собой. Также мне посчастливилось работать с профессиональной командой, их видение и цель направлены на достижение высоких результатов. Зимой мы тренировались в Варано, Мизано и Барселоне, и я доволен своим прогрессом, который был достигнут во время тренировок. Очень жду результатов, которых мы можем достичь в этом году".

О своей первой победе Иван рассказал в столичном салоне Bentley Kyiv 19 мая

Старт сезона стал удачным дебютом для Ивана. В первый день гонки украинский пилот сразу занял первое место.