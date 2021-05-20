Іван Пеклін вдало дебютував на Bentley Continental GT3.

International GT Оpen 2021 став шістнадцятим сезоном кузовних гонок в класі Gran Tourer та першим випробуванням для Івана Пекліна – молодого українського пілота.

В складі італійської команди Lazarus, Іван готувався до сезону та провів велику програму тренувань під час зимових канікул. Перший етап пройшов на легендарній трасі Paul Ricard у Франції.

Автомобіль, що бере участь в змаганнях – Bentley Continental GT3, оснащений двигуном V8, 550 к.с. і вагою 1.5 тони.

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“Вже з перших тренувань на Bentley Continental GT3, я почав відучувати автомобіль, керування яким – це винятковий досвід. Дорожня версія та авто для перегонів мають дуже велику різницю між собою. Також мені пощастило працювати з професійною командою, їх бачення і мета націлені на досягнення високих результатів. Взимку ми тренувались у Варано, Мізано та Барселоні, і я задоволений своїм прогресом, що було досягнуто під час тренувань. Дуже чекаю результатів, яких ми можемо досягти цього року”.

Про свою першу перемогу Іван розповів у столичному салоні Bentley Kyiv 19 травня

Старт сезону став вдалим дебютом для Івана. В перший день перегонів український пілот одразу здобув перше місце.