Прятать номера от камер автофиксации, в надежде не получить штрафы за превышение скорости, становится распространенным явлением.
Повышение штрафов до 340 грн за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч и до 1 700 грн за превышение более чем на 50 км/ч побудило украинских водителей к изобретению новых способов прятать номера от камер.
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Этот водитель воспользовался деталью, которая свободно продается в интернете и предназначена для крепления дополнительного освещения.
Напомним, что согласно п. 2.9 в) Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством с номерным знаком, который:
- не принадлежит этому транспортному средству;
- не соответствует требованиям стандартов;
- закреплен не в установленном для этого месте;
- закрытый другими предметами или загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;
- неосвещенный (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернутый;
Штраф за нарушение пункта правил 2.9 в) – 850 грн. Если нарушение повторное в течение года – 1 700 грн. Кроме того, водителю суд может присудить 30 – 40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД может грозить возмездное изъятие транспортного средства (через суд).