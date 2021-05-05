Прятать номера от камер автофиксации, в надежде не получить штрафы за превышение скорости, становится распространенным явлением.

Повышение штрафов до 340 грн за превышение установленной скорости более чем на 20 км/ч и до 1 700 грн за превышение более чем на 50 км/ч побудило украинских водителей к изобретению новых способов прятать номера от камер.

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Этот водитель воспользовался деталью, которая свободно продается в интернете и предназначена для крепления дополнительного освещения.

Напомним, что согласно п. 2.9 в) Правила дорожного движения запрещают управлять транспортным средством с номерным знаком, который:

не принадлежит этому транспортному средству;

не соответствует требованиям стандартов;

закреплен не в установленном для этого месте;

закрытый другими предметами или загрязненный, что не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния 20 м;

неосвещенный (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости) или перевернутый;

Штраф за нарушение пункта правил 2.9 в) – 850 грн. Если нарушение повторное в течение года – 1 700 грн. Кроме того, водителю суд может присудить 30 – 40 часов общественных работ. Также нарушителю ПДД может грозить возмездное изъятие транспортного средства (через суд).