Ховати номери від камер автофіксації, сподіваючись не отримати штраф за перевищення швидкості, стає поширеним явищем.

Підвищення штрафів за перевищення швидкості до 340 грн за перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год і до 1700 грн за перевищення більш ніж на 50 км/год спонукало українських водіїв до винайдення нових способів ховати номери від камер.

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Цей водій скористався деталлю, яка вільно продається в інтернеті і призначена для кріплення додаткового освітлення.

Нагадаємо, що згідно п 2.9 в) Правила дорожнього руху забороняться керувати транспортним засобом з номерним знаком який:

не належить цьому транспортному засобу;

не відповідає вимогам стандартів;

закріплений не в установленому для цього місці;

закритий іншими предметами чи забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 м;

неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи перевернутий;

Штраф за порушення пункту правил 2.9 в) – 850 грн. Якщо порушення повторне протягом року – 1700 грн. Крім того, водію суд може присудити 30-40 годин громадських робіт. Також порушнику ПДР може загрожувати оплатне вилучення транспортного засобу (через суд).