Контрабандную партию сигарет оценили в 36 тысяч гривен, а машину – в десять раз больше (в 358 тысяч гривен).

У пограничников существует список автомобилей, на которых чаще всего через границу граждане сопредельных стран провозят контрабанду. Конечно, на дорогих машинах рисковать не будут, ведь за попытку незаконного перемещения товаров через границу автомобиль конфискуют.

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Mercedes-Benz E-класса 2008 года выпуска, наверное, попал в зону риска, ведь автомобиль немолодой и еще в этом случае – изрядно подтоптанный. 28 июля именно на такой машине 62-летний гражданин Украины пытался пересечь пункт пропуска «Вилок» в Венгрию. Однако пограничники заподозрили, что на этом “Мерсе” могут быть контрабандные товары и направили его на дополнительное углубленное исследование. Как оказалось – не зря. Под бампером водитель или его сообщники спрятали 500 пачек сигарет, которые значительно дороже за рубежом, чем в Украине. Таможенники насчитали "товар" на 36 тысяч гривен.

Сигареты конфисковали, как и автомобиль. Так что попытка "заработать" на контрабанде обернулась потерей в десять раз более дорогого автомобиля.

Mercedes-Benz E-класса, "запакованный" контрабандными сигаретами. Фото: Госпогранслужба