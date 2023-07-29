Контрабандну партію сигарет оцінили у 36 тисяч гривень, а машину - вдесятеро більше (у 358 тисяч гривень).

У прикордонників існує перелік автомобілів, на яких найчастіше через кордон громадяни суміжних країн провозять контрабанду. Звісно, на дорогих машинах ризикувати не будуть, адже за спробу незаконного переміщення товарів через кордон автомобіль конфісковують.

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Mercedes-Benz E-класу 2008 року випуску, мабуть, потрапив до зони ризику, адже авто немолоде та ще у цьому випадку – добряче підтоптане. 28 липня саме на такій машині 62-річний громадянин України намагався перетнути пункт пропуску «Вилок» до Угорщини. Однак прикордонники запідозрили, що на цьому “Мерсі” можуть бути контрабандні товари і направили його на додаткове поглиблене дослідження. Як виявилось – не дарма. Під бампером водій чи його спільники напакували аж 500 пачок сигарет, які значно дорожчі за кордоном, ніж в Україні. Митники нарахували “товару” на 36 тисяч гривень.

Цигарки конфіскували, як і автомобіль. Тож спроба “заробити” на контрабанді обернулась втратою вдесятеро дорожчого автомобіля.

Mercedes-Benz E-класу, “напакований” контрабандними цигарками. Фото: Держприкордонслужба