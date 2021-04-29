Сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили 16 блоков сигарет в одном из агрегатов автомобиля.

Вчера утром в пункт пропуска "Грушев – Будомеж" прибыла легковушка марки Audi под управлением гражданина Украины.

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Водитель направил транспортное средство на полосу движения "зеленый коридор", однако пограничники получили срабатывания индикаторов системы оценки рисков, поэтому транспортное средство перевели на углубленный осмотр.

Тайник может претендовать на звание наиболее оригинального с начала текущего года. Водитель усовершенствовал агрегат своего авто – трансмиссию. Оказывается, в коробку передач можно вместить аж 16 блоков сигарет.

С автомобилем и содержимым оригинального тайника водителю пришлось попрощаться. В отношении него составили протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки устанавливается.