Співробітники Державної прикордонної служби України виявили 16 блоків цигарок у одному з агрегатів автомобіля.

Учора вранці до пункту пропуску "Грушів – Будомєж" прибув легковик марки Audi під керуванням громадянина України.

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Водій спрямував транспортний засіб на смугу руху "зелений коридор", однак прикордонники отримали спрацювання індикаторів системи оцінки ризиків, тож транспортний засіб перевели на поглиблений огляд.

Схованка може претендувати на звання найбільш оригінальної від початку поточного року. Водій удосконалив агрегат свого авто – трансмісію. Виявляється, у коробку передач можна вмістити аж 16 блоків цигарок.

З автомобілем та вмістом оригінальної схованки водієві довелося попрощатися. Стосовно нього склали протокол про порушення митних правил. Сума оцінки встановлюється.