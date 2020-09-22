Парень пролетел в воздухе 5,2 метра.

Национальный рекорд Украины зафиксирован руководительницей проекта Ланой Ветровой. Она сообщила в Фейсбуке, что на днях паркурист и фрирайдер Александр Титаренко совершил сальто на 5,2 метра между двумя подвижными автовозами на Дарницком мосту в Киеве.

Фото ВАДИМ ГЕРАСИМЕНКО

Первая попытка известного паркуриста состоялась еще в 2019 году, на трассе возле Вышгорода под Киевом, но оказалась неудачной. Серьезная травма колена во время приземления на фуру, которая ехала на скорости, не позволила Саше сразу пойти на вторую попытку.

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"В первый раз мы не установили жесткое сцепление между грузовиками, чтобы расстояние всегда было одинаковым. Водитель сам регулировал расстояние, а я его определял буквально на глаз. Из-за всего этого я не рассчитал длину, не долетел и ударился коленом", – говорит рекордсмен.

После прошлогодней травмы пришлось долго восстанавливаться. Но это лишь добавило мотивации для нового рекорда, который Титаренко успешно установил этим летом.

И только в этом году его нереально крутое сальто между двумя платформами автовозов, которые двигались на скорости, было зафиксировано как рекорд Украины.

Смотрите видео рекорда:

Прыжок в цифрах:

Скорость автовозов – 20-25 км/ч

Расстояние от одного автовоза к другому – 3.5 м

Общее расстояние прыжка (отрыв – приземление) – 5.2 м

Напомним, что украинец проехал всю страну на самодельном электромотоцикле.