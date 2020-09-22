Хлопець пролетів у повітрі 5,2 метри.

Національний рекорд України зафіксовано керівницею проекту Ланою Вєтровою. Вона повідомила у Фейсбук, що днями паркурист та фрірайдер Олександр Титаренко здійснив сальто на 5,2 метри між двома рухомими автовозами на Дарницькому мосту в Києві.

Фото ВАДИМ ГЕРАСИМЕНКО

Перша спроба відомого паркуриста відбулася ще в 2019 році, на трасі поблизу Вишгорода під Києвом, але виявилася невдалою. Серйозна травма коліна під час приземлення на фуру, яка їхала на швидкості, не дозволила Сашку одразу піти на другу спробу.

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"‎В перший раз ми не встановили жорстке зчеплення між вантажівками, щоб відстань завжди була однакова. Водій сам регулював відстань, а я її визначав буквально на око. Через усе це я не розрахував довжину, не долетів та вдарився коліном", – говорить рекордсмен.

Після тогорічної травми довелося довго відновлюватися. Але це лише додало мотивації для нового рекорду, який Тітаренко успішно встановив цього літа.

І лише цього року його нереально круте сальто між двома платформами автовозів, які рухалися на швидкості, було зафіксоване як рекорд України.

Дивіться відео рекорду:



Стрибок у цифрах:

Швидкість автовозів – 20-25 км/год

Відстань від одного автовоза до іншого – 3.5 м

Загальна відстань стрибка (відрив – приземлення) – 5.2 м

Нагадаємо, що українець проїхав всю країну на саморобному електромотоциклі.