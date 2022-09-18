В Украине за перевозку раков в багажнике можно получить огромный штраф. Такой случай произошел недавно в городе Днепр.

Патрульные Днепра обнаружили гражданина, «нанесшего примерно свыше 2 300 000 гривен ущерба окружающей среде». Такую информацию распространяет Патрульная полиция Украины.

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На днях на одном из дорожных постов инспекторы остановили для проверки автомобиль ВАЗ 2110. Во время поверхностного осмотра авто его водитель открыл багажник. В нем было 6 ящиков со свежевыловленными раками. Документов на происхождение или перевозку указанного отлова у мужчины не было», — сказано в официальном сообщении полиции. При этом какие документы нужно иметь для перевозки раков, правоохранители не сказали.

«Поскольку сейчас действует запрет на любой отлов раков, в действиях гражданина усматривались признаки уголовного преступления по ст. 249 (Незаконное занятие рыбным промыслом) УКУ.

Эта статья предусматривает штраф в 1700 – 3400 грн или ограничение свободы сроком до трех лет, с конфискацией добытого.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и инспектора государственной экологической службы. Они в присутствии понятых изъяли 714 раков и транспортное средство. Приблизительная сумма ущерба нанесенной окружающей среде составляет более 2 300 000 гривен», — пишут полицейские.

Отметим, что выращивание раков на фермах в домашних условиях вполне реально. Но, как оказывается, с перевозкой такого товара могут возникнуть проблемы.