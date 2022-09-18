В Україні за перевезення раків у багажнику можна отримати штраф. Такий випадок стався нещодавно у місті Дніпро.

Патрульні Дніпра виявили громадянина, який «завдав приблизно понад 2 300 000 гривень збитків довкіллю». Таку інформацію розповсюджує Патрульна поліція України.

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«Днями на одному з дорожніх постів інспектори зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ 2110. Під час поверхневого огляду авто його водій відчинив багажник. В ньому було 6 ящиків із свіжовиловленими раками. Документів на походження чи перевезення вказаного вилову чоловік не мав», – сказано у офіційному повідомленні поліції. Однак які саме документи потрібно мати для перевезення раків, правоохоронці не зазначають.

«Оскільки нині діє заборона на будь-який вилов раків, в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ.

Ця стаття передбачає штраф у 1700 – 3400 грн або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією добутого.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу та інспектора державної екологічної служби. Вони у присутності понятих вилучили 714 раків та транспортний засіб. Приблизна сума збитку завданого довкіллю становить понад 2 300 000 гривень», – пишуть поліцейські.

Зазначимо, що вирощування раків на фермах у домашніх умовах – цілком реальний бізнес. Але, як виявляється, з перевезенням такого товару в нашій державі можуть несподівано виникнути проблеми.