Использование фальшивого полиса ОСАГО стоило водителю почти 20 тысяч гривен.

Суд города Коломыи признал виновным в совершении уголовного проступка автовладельца, который сознательно приобрел фальшивый бланк полиса ОСАГО. За пособничество в подделке и использовании поддельного официального документа он заплатит 17 тыс. грн штрафа и еще больше 2 тыс. грн за проведенную экспертизу бланка полиса.

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Водитель был остановлен сотрудником Нацполиции. По требованию он предъявил полис ОСАГО. При проверке полиса было обнаружено, что документ имеет отличия от бланка установленного образца. Была вызвана следственная группа, которая задержала водителя и изъяла полис автогражданки для проведения экспертизы. Дело было передано в суд, который признал водителя виновным. Как было установлено в ходе расследования, автовладелец умышленно заказал изготовление поддельного документа.

"Все большая часть случаев, когда водители пытаются использовать фальшивый или фальсифицированный полис, разоблачается полицией. Сотрудники Нацполиции в режиме онлайн проверяют силу полисов, используя данные Централизованной базы данных МТСБУ, и хорошо осведомлены о признаках подделки бумажных бланков", – говорит генеральный директор МТСБУ Владимир Шевченко.

Напомним, что Правила дорожного движения требуют от водителя предъявить полицейскому действующий страховой полис (страховой сертификат “Зеленая карта”) о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств или действующий внутренний электронный договор данного вида обязательного страхования в визуальной форме страхового полиса (на электронном или бумажном носителе), сведения о котором подтверждаются информацией, содержащейся в единой централизованной базе данных, оператором которой является Моторное (транспортное) страховое бюро Украины. Водители, которые в соответствии с законодательством освобождаются от обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств на территории Украины, должны иметь при себе соответствующие подтверждающие документы (удостоверение).