Використання фальшивого поліса ОСЦПВ коштувало водієві майже 20 тисяч гривень.

Суд міста Коломиї визнав винним у вчиненні кримінального проступку автовласника, який свідомо придбав фальшивий бланк поліса ОСЦПВ. За пособництво у підробці та використання підробленого офіційного документа він сплатить 17 тис. грн штрафу та ще понад 2 тис. грн за проведену експертизу бланка поліса.

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Водій був зупинений співробітником Нацполіції. На вимогу він пред’явив поліс ОСЦПВ. При перевірці поліса було виявлено, що документ має відмінності від бланка встановленого зразку. Була викликана слідча група, яка затримала водія та вилучила поліс автоцивілки для проведення експертизи. Справу було передано до суду, який визнав водія винним. Як було встановлено в ході розслідування, автовласник умисно замовив виготовлення підробленого документа.

“Все більша частина випадків, коли водії намагаються використати фальшивий або фальсифікований поліс, викривається поліцією. Співробітники Нацполіції в режимі онлайн перевіряють чинність полісів, використовуючи дані Централізованої бази даних МТСБУ, та добре обізнані про ознаки підробки паперових бланків”, – говорить генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

Нагадаємо що Правила дорожнього руху вимагають від водія пред’явити поліцейському чинний страховий поліс (страховий сертифікат “Зелена картка”) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтвердні документи (посвідчення).