В сети появились фотографии очень интересного автомобильного проекта.

В прошлой жизни это была самая обычная ОКА (читай: выкидыш КамАЗа), впрочем украинец превратил ее в мини-пикап в типично японском стиле JDM.

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В настоящее время машина выставлена на продажу. Цена - $3500. Вот цитата от продавца автомобиля:

Продам недостроенный стенс проект. Редкая модель, всего было выпущено 50 авто, 2 из них в Украине. Кузов пикап с длинной базой. Перед покупкой был как пирожок, но зарегистрирован как пикап. Делал себе, делал все сам. Есть еще что доделать, в больших вложениях не нуждается, потому что все стоит очень дешево, и почти все уже сделано.

Вдобавок, есть видео от Влада, который и является создателем этой серой, но очень яркой ОКА.