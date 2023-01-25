У мережі з’явилися фото дуже цікавого автомобільного проекту.

В минулому житті це була звичайнісінька ОКА (читай: викидень КамАЗу), втім українець перетворив її на міні-пікап у типово японському стилі JDM.

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Наразі машина виставлена на продаж. Ціна — $3500. Ось цитата від продавця автомобіля:

Продам недобудований стенс проект. Рідкісна модель, всього випущено було 50 авто, 2 з них в Україні. Кузов пікап з довгою базою. Перед покупкою був як пиріжок, але зареєстрований як пікап. Робив для себе, робив все сам. Є ще що доробити, великих вкладень не потребує, бо все коштує дуже дешево, і майже все вже зроблено.

На додачу, є відео від Влада, який і є творцем цієї сірої, але дуже яскравої ОКА.