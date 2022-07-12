По словам автора творения, эту машину он сделал под влиянием войны.

За основу был взят VW Caddy, правда, от него здесь мало что осталось. Или даже не осталось ничего. Так или иначе, но под капотом автомобиля для устрашения врагов установлен 350-сильный двигатель V8! А на крыше можно увидеть некий Стелс F-117. И даже не один... а еще ракеты и прочее.

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И хотя в комментариях создателя этого шедевра Владимира Вавило многие считают таким, что сошел с ума, или просто пишет, что у него слишком много свободного времени, по нашему убеждению проект получился жутковатым, интересным и неординарным. А значит, он имеет право на жизнь.