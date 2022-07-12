За словами автора творіння, цю машину він зробив під впливом війни.

За основу був узятий VW Caddy, щоправда, від нього тут мало що залишилось. Або ж навіть не лишилося нічого. Так чи інакше, але під капотом автомобіля для залякування ворогів встановлений 350-сильний двигун V8! А на даху можна побачити такий собі Стелс F-117. Ба навіть не один… а ще ракети і таке інше.

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І хоча в коментарях творця цього шедевру Володимира Вавіло багато хто вважає таким, що несповна розуму, чи просто пише, що у нього забагато вільного часу, на наше переконання проект вийшов моторошним, цікавим і неординарним. А відтак він має право на життя.