Он имеет запас хода 160 километров и может развивать скорость до 45 километров в час.

Украинская компания Delfast, которая имеет основной рынок сбыта в США, представила новую модель электрического байка – California. Он имеет двигатель мощностью 750 ватт, полностью зарядить его можно за четыре часа. На одном заряде можно проехать до 160 километров, если двигаться со скоростью около 30 километров в час, пишут разработчики.

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По словам одного из совладельцев Delfast Даниила Тонкопия, “мы построили новый байк в рекордно короткие сроки – всего за 6 месяцев. Мы разработали байк буквально за время войны, делали его одновременно и в Украине, и в Калифорнии: в Черновцах мы изготовили раму, в Днепре создали электронику, в Киеве разработали программное обеспечение, а в Лос-Анджелесе собрали байк целиком”.

“Мы вложили в продукт всю нашу энергию, опыт, профессионализм, страсть и любовь к байкам. Мы верим, что это однозначно лучший электровелосипед на рынке”.

Перед разработкой новой модели в Delfast опросили более 50 000 пользователей электробайков об электровелосипеде их мечты. Потом собрали все их пожелания в один “идеальный электробайк”, и получили, что он должен быть таким:

дальность хода – до 150 км на одном заряде батареи;

приличная скорость – до 45 км/ч (в странах ЕС – до 25 км/ч);

мощный двигатель (желательно расположенный посередине);

мощная батарея от производителя, лидера рынка;

батарея должна быть сменная, чтобы можно было брать домой и заряжать дома;

доступная цена;

вес не более 30 кг;

должны быть задние багажники, корзина для сумок или для домашних животных;

огни спереди и сзади;

GPS-датчик и навигационная система;

противоугонная система, сигнализация, иммобилайзер, трекер;

мобильное приложение для iOS и Android;

держатель для телефона с беспроводной зарядкой;

удобная рама и для мужчин, и для женщин.

На основе этих и других пожеланий инженеры и дизайнеры Delfast начали разрабатывать новую модель. В электробайке Delfast California учтены все пожелания владельцев.

Например, бортовой компьютер электробайка работает с помощью специальной программы, которая поддерживается приложением на смартфоне. Поэтому для этого велосипеда ключ не нужен – разблокировать его можно собственным смартфоном. Кроме того, владелец в любое время имеет информацию об остатке энергии в батарее, иммобилайзер блокирует байк от кражи, а GPS записывает пройденный маршрут.

Для клиентов, которые предзаказали этот байк, он будет стоить 1 999 долларов, а после налаживания серийного производства – вдвое дороже.

Процент от дохода Delfast California будет направлен для борьбы против рашистских захватчиков.