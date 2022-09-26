Він має запас ходу 160 кілометрів та може розвивати швидкість до 45 кілометрів на годину.

Українська компанія Delfast, яка має основний ринок збуту у США, представила нову модель електричного байку – California. Він має двигун потужністю 750 ват, повністю зарядити його можна за чотири години. На одному заряді можна проїхати до 160 кілометрів, якщо рухатися зі швидкістю близько 30 кілометрів на годину, пишуть розробники.

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За словами одного зі співвласників Delfast Даніїла Тонкопія, “ми побудували новий байк у рекордно короткі терміни – всього за 6 місяців. Ми розробили байк буквально за час війни, робили його одночасно і в Україні, і в Каліфорнії: у Чернівцях ми виготовили раму, у Дніпрі створили електроніку, у Києві розробили програмне забезпечення, а в Лос-Анджелесі зібрали байк цілком.

“Ми вклали в продукт всю нашу енергію, досвід, професіоналізм, пристрасть і любов до байків. Ми віримо, що це однозначно найкращий електровелосипед на ринку”.

Перед розробкою нової моделі у Delfast опитали понад 50 000 користувачів електробайків про електровелосипед їхньої мрії. Потім зібрали всі їхні побажання в один "ідеальний електробайк", і отримали, що він має бути таким:

дальність ходу - до 150 км на одному заряді батареї

пристойна швидкість, до 45 км/год (у країнах ЄС – до 25 км/год)

потужний двигун (бажано розташований посередині)

потужна батарея від виробника, лідера ринку

батарея має бути змінна, щоб можна було брати додому і заряджати вдома

доступна ціна

вага не більше 30 кг

мають бути задні багажники, кошик для сумок або для домашніх тварин

вогні спереду і ззаду

GPS-датчик і навігаційна система

протиугінна система, сигналізація, імобілайзер, трекер

мобільний додаток для iOS і Android

тримач для телефону з бездротовою зарядкою

рама зручна і для чоловіків, і для жінок

На основі цих та інших побажань інженери і дизайнери Delfast почали розробляти нову модель. В електробайка Delfast California враховані усі побажання власників.

Наприклад, бортовий комп'ютер електробайка працює за допомогою спеціальної програми, яка підтримується додатком на смартфоні. Тому для цього велосипеда ключ не потрібен – розблокувати його можна власним смартфоном. Окрім того, власник у будь-який час має інформацію про залишок енергії в батареї, імобілайзер блокує байк від крадіжки, а GPS записує пройдений маршрут.

Для клієнтів. які передзамовили цей байк, він коштуватиме 1999 доларів, а після налагодження серійного виробництва – вдвічі дорожче.

Відсоток від доходу Delfast California буде направлений для боротьби України проти рашистських загарбників.