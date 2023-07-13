Европейский банк кредита реконструкции и развития (ЕБРР) выделил деньги "Укрпочте" на покупку автомобилей и электрических велосипедов, а "Нова пошта" закупила партию фургонов Ford Transit.

ЕБРР перераспределило 22,7 млн евро существующего кредита “Укрпочте” чтобы “повысить операционную устойчивость компании, несмотря на войну России с Украиной”. Речь идет о приобретении более 5000 электровелосипедов и почти 350 коммерческих грузовиков. Какие именно модели транспортных средств будут закуплены, ведомство определится в тендере.

Первоначальный кредит в размере 63 млн евро был согласован в ноябре 2020 года. Его целью было финансирование модернизации логистической инфраструктуры компании и действующего парка, но полномасштабная война России с Украиной отодвинула планы модернизации почтового ведомства.

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В прошлом году ЕБРР также предоставил "Укрпочте" грант на общую сумму 4,5 млн евро для приобретения спутниковых интернет-терминалов, электрических генераторов и почтовых фургонов для стабильной работы почты даже в отдаленных сельских районах.

В целом же Европейский банк реконструкции и развития после российского вторжения увеличил поддержку Украины, взяв на себя обязательство инвестировать в течение 2022-2023 годов в разные проекты реформ три миллиарда евро.

Тем временем “Новая почта” с помощью инструментов финансового партнера ОТП ЛИЗИНГ заказала 45 легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Официальный дилер Ford в Украине ООО «ВИДИ-КРАЙ МОТОРЗ» собрал и передал всю партию техники заказчику в его корпоративной стилистике по цвету и внешним надписям.

Обновление подвижного состава позволит “Новой почте” еще больше расширить свою сеть отделениями и ускорить доставку отправлений курьерской службой. Фото: ОТП ЛИЗИНГ

Эти автомобили “Новая почта” приобрела для своей курьерской службы благодаря нескольким факторам: фургоны грузоподъемностью 1275 кг экономичные, выносливые, мощные (155 л.с.), экологические (Евро-5) и с длинным интервалом регламентных работ – ТО наступает с пробегом до 20000 км или один раз в год.