Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надав кредит "Укпошті" на придбання автомобілів та електричних велосипедів, а "Нова пошта" закупила партію фургонів Ford Transit.

ЄБРР перерозподілив 22,7 млн євро існуючого кредиту "Укрпошті" щоб “підвищити операційну стійкість компанії, попри війну Росії з Україною". Мова йде про придбання понад 5000 електровелосипедів і майже 350 комерційних вантажівок. Які саме моделі транспортних засобів будуть закуплені, поштове відомство визначиться у тендері.

Початковий кредит у розмірі 63 млн євро узгодили ще у листопаді 2020 року. Його метою було фінансування модернізації логістичної інфраструктури компанії та діючого парку, але повномасштабна війна Росії з Україною поламала задумане і відтіснила плани модернізації різноманітного транспортного парку поштовиків.

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Торік ЄБРР також допомагав "Укрпошті", надавши у грудні грант загальною сумою 4,5 млн євро для придбання супутникових інтернет-терміналів, електричних генераторів та поштових фургонів для стабільної роботи пошти навіть у віддалених сільських районах.

Загалом же Європейський банк реконструкції та розвитку після російського вторгнення збільшив підтримку Україні, взявши на себе зобов’язання інвестувати протягом 2022-2023 років у різні проекти реформ три мільярди євро.

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Тим часом “Нова пошта” за допомогою інструментів фінансового партнера «ОТП ЛІЗИНГ» отримала 45 легких комерційних автомобілів Ford Transit. Офіційний дилер Ford в Україні ТОВ «ВІДІ-КРАЙ МОТОРЗ» зібрав і передав усю партію техніки замовнику в його корпоративній стилістиці.

Оновлення рухомого складу дозволить Новій Пошті ще більше розширити свою мережу відділеннями та прискорити доставку відправлень кур’єрською службою. Фото: ОТП ЛІЗИНГ

Ці автомобілі “Нова пошта” придбала для своєї кур’єрської служби через такі характеристики: фургони вантажопідйомністю 1 275 кг економічні, витривалі, потужні (155 к.с.), екологічні (Євро-5) та з довгим інтервалом регламентних робіт – ТО настає з пробігом до 20 000 км або один раз на рік.