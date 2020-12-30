“Укрпошта” оприлюднила інформацію про запланований тендер. Його буде проведено для здійснення закупівлі 1850 автівок, що будуть використовуватися для проекту «Пересувні відділення».

Розпочати реалізацію проекту планується у 2021 році. Як зазначило керівництво компанії, придбані авто допоможуть більш ніж 11 мільйонам жителів віддалених від міст населених пунктів отримувати поштові послуги від «Укрпошта». Навіть маленькі села до 2 тисяч жителів матимуть можливість замовляти адресну доставку, робити покупки в інтернетмагазинах, оплачувати комунальні послуги та ін.

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Новий транспорт працюватиме для 17 областей, в яких процес автоматизації сервісів “Укрпошти” завершиться саме у наступному році.

Можливістю закупки авто підприємство зобов’язане кредиту ЄБРР у розмірі 63 мільйонів євро, призначених для розвитку інфраструктури «Укрпошти». Власне саме на сторінці електронних закупівель ЄБРР і опубліковано згаданий тендер.

Вимоги до автомобілів у тендері наступні: наявність усього необхідного обладнання, як то сейф, робоча зона, відеореєстратор та система GPS; гарантія; можливість обслуговування у 17 вказаних областях; ряд технічних вимог до запропонованих авто.

До слова, у поточному році підприємство вже придбало 500 автівок моделі Doblo Maxi від Fiat. Машини вартістю 8,5 мільйона євро, придбані за лізинговим договором із банком ПУМБ, вже працюють як пересувні відділення та забезпечують клієнтів усіма запропонованими «Укрпоштою» послугами.