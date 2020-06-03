Сьогодні перші 2400 адмінпостанов відправляються до Укрпошти і невдовзі їх отримають власники автомобілів.

Про це повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України, Олексій Білошицький на своїй сторінці у соцмережі.

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Нагадаємо, що дізнатися про накладення штрафу можна:

на офіційних вебсайтах МВС та Головного сервісного центру МВС у "Електронному кабінеті водія";

від листоноші, який доставляє постанову за місцем реєстрації правопорушника;

від представників Державна прикордонної служби України, які вручають постанову при перетині кордону – іноземцям та особам без громадянства, які ввозили транспортний засіб на територію України, зареєстрований за її межами.

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