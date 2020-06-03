Сегодня первые 2400 админпостановлений отправляются в Укрпочту, и вскоре их получат владельцы автомобилей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий на своей странице в соцсети.

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Напомним, что узнать о наложении штрафа можно:

на официальных сайтах МВД и Главного сервисного центра МВД в "Электронном кабинете водителя";

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы – иностранцам и лицам без гражданства, которые ввозили транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

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