"Укрпочта" обнародовала информацию о запланированном тендере. Он будет проведен для осуществления закупки 1 850 автомобилей, которые будут использоваться для проекта "Передвижные отделения".

Начать реализацию проекта планируют в 2021 году. Как отметило руководство компании, приобретенные авто помогут более чем 11 миллионам жителей отдаленных от городов населенных пунктам получать почтовые услуги от "Укрпочты". Даже маленькие села до 2 тысяч человек смогут заказывать адресную доставку, делать покупки в интернетмагазинах, оплачивать коммунальные услуги и др.

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Новый транспорт будет работать для 17 областей, в которых процесс автоматизации сервисов "Укрпочты" завершится именно в следующем году.

Возможностью закупки авто предприятие обязано кредиту ЕБРР в размере 63 миллионов евро, предназначенных для развития инфраструктуры "Укрпочты". Собственно именно на странице электронных закупок ЕБРР и опубликовано упомянутый тендер.

Требования к автомобилям в тендере: наличие всего необходимого оборудования, такого как сейф, рабочая зона, видеорегистратор и система GPS; гарантия; возможность обслуживания в 17 указанных областях; ряд технических требований к предложенным авто.

К слову, в текущем году предприятие уже приобрело 500 автомобилей модели Doblo Maxi от Fiat. Машины стоимостью 8,5 миллиона евро, приобретенные по лизинговому договору с банком ПУМБ, уже работают как передвижные отделения и обеспечивают клиентов всеми предложенными "Укрпочтой" услугами.