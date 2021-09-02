В качестве альтернативы эвакуации существует инициатива использования блокираторов. Соответствующий тендер уже размещен в ProZorro. Процедуры, как должна происходить блокировка и разблокировка, в полиции еще нет.

Украинцам готовят альтернативу эвакуаторов, которые в столице оказались в центре коррупционного скандала. Полицейские планируют начать устанавливать блокираторы на колеса автомобилей, нарушивших правила парковки. Это, по мнению властей, отучит людей парковаться под запрещающими знаками и принесет немалый доход от штрафов.

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После скандала

Государственное инфраструктурное агентство Украины объявило тендер на закупку 400 блокираторов колес, которые впоследствии будут переданы Нацполиции. На эти цели там планируют потратить 600 тыс. грн. Речь идет о металлических конструкциях, которые устанавливаются на одно из колес легкового автомобиля, делая невозможным его дальнейшее движение.

"Крабы" или "капканы" – так их прозвали в народе – полицейские планируют применять как альтернативу эвакуации авто. Работа эвакуаторов в столице стала под вопросом после того, как в Офисе генпрокурора обнаружили в столице "устойчивое преступное объединение". Следователи уверяют, что один из руководителей департамента транспортной инфраструктуры КГГА привлек начальников инспекции парковки и самих инспекторов к преступной деятельности.

Заключалась она в том, что преступники безосновательно должны были эвакуировать припаркованные машины с улиц. При этом забрать машины водители могли только после оплаты штрафов и “услуг” эвакуации, сумма таких “услуг” – вдвое больше обычной перевозки авто на эвакуаторе.

Ежедневно члены организованной группы должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Чтобы выполнить дневной план, они прибегали к хитрости – возле припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы",

Повод объединиться

Как объяснили в Управлении патрульной полиции, если водитель оставил свой автомобиль с нарушением ПДД, то, согласно Кодексу об административных правонарушениях, транспортное средство может быть временно задержано путем блокировки. Действительно, как говорит автоюрист Владимир Караваев, временное задержание авто в Украине имеет два варианта – эвакуация или блокировка.

"При этом в законе четко оговорено, что эвакуация возможна только в том случае, если автомобиль существенно мешает движению. Во всех остальных будут использовать блокираторы. Кроме того, предусмотрено, что блоктраторы могут быть использованы, если водитель без документов или в состоянии опьянения. А также за управление неисправным транспортным средством", – сказал Караваев.

Но самой процедуры, как должна происходить блокировка и разблокировка, в полиции еще нет. "В частности, как они будут ставиться и как сниматься. А будут ли полицейские ждать подзаконного акта или будут блокировать по своему усмотрению – вопрос открытый. В свое время, когда блокаторы применяла ГАИ, никакой нормативки также не было. Гаишники просто цепляли блокираторы, оставляли номер и прогуливались где-то неподалеку. Когда водитель звонил, они подъезжали и снимали его", – отметил Караваев.

В свою очередь, как говорит адвокат Вадим Володарский, сейчас, как и раньше, вероятно, все будет зависеть от ситуации и решения конкретного патрульного. "Боюсь, что это подготовка к "техосмотру на дороге". Дело в том, что одним из оснований временного задержания транспортного средства является несоответствие техническим требованиям. Поэтому, как все это будет применяться на дорогах, пока непонятно. Есть риск, что начнут вешать их направо и налево", – сказал Володарский.

Впрочем, еще во времена ГАИ такие устройства вызвали у большинства водителей только агрессию, они даже объединялись в группы и помогали друг другу самостоятельно демонтировать блокаторы. "Водители просто доставали ножовку и спиливали их. Тогда речь шла о необходимости внедрения ответственности за порчу блокираторов. И хотя статья за порчу госимущества есть, на практике выяснилось, что те нормы закона в данном случае применить довольно сложно. А с тех пор ситуация не особо изменилась. Поэтому с точки зрения логики и соблюдения прав у полиции все-таки должен быть подзаконный акт, который будет обусловливать, каким образом блокиратор ставится, а также как быть, если появился владелец транспортного средства. В противном случае без такого документа полет фантазии полицейских будет очень большой. Они смогут делать все что угодно", – говорит Караваев.

В два раза дороже

Не менее интересна и цена, по которой планируют закупать блокираторы. Согласно информации, размещенной в системе мониторинга тендерных закупок ProZorro, один блокиратор обойдется налогоплательщикам в 1,5 тыс. грн. В то время как на рынке в розничной продаже они стоят от 750 до 933 грн. При этом, согласно тендерной документации, надеяться, что новые блокаторы будут иметь дистанционное управление для быстрой разблокировки, не приходится. Это будут чисто механические устройства, как и десять лет назад. То есть когда автомобилист выйдет на улицу и обнаружит, что его машина заблокирована, ему нужно будет звонить в полицию. А там уже свяжутся с инспектором, у которого есть ключи от блокиратора.

Впрочем, еще при ГАИ такую ​​практику прекратили и признали незаконной. Во-первых, как тогда отмечали правозащитники, из-за невозможности установить вину именно водителя в этом правонарушении. Ведь тот, кто был за рулем, и владелец авто могут быть разными людьми. Кроме того, неизвестно, по какой причине водитель оставил авто – возможно, машина сломалась, человек почувствовал себя плохо, поэтому остановился и пошел за лекарствами. Ну и напоследок, это нарушает принцип презумпции невиновности, которую устанавливает суд. Теперь же, как говорит Володарский, в связи с новыми законодательными инициативами руки у полиции развязаны. "Но опять-таки практики пока нет. И судить еще рано", – отмечает адвокат.