Як альтернатива евакуації існує ініціатива використання блокувальників. Відповідний тендер вже розміщено у ProZorro. Процедури, як повинна відбуватися блокування і розблокування, в поліції ще немає.

Українцям готують альтернативу евакуаторів, які в столиці виявилися в центрі корупційного скандалу. Поліцейські планують почати встановлення блокувальників на колеса автомобілів, які порушили правила паркування. Це, на думку влади, відучить людей паркуватися під заборонними знаками та принесе чималий дохід від штрафів.

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Після скандалу

Державне інфраструктурне агентство України оголосило тендер на закупівлю 400 блокувальників коліс, які згодом будуть передані Нацполіціі. На ці цілі там планують витратити 600 тис. грн. Йдеться про металеві конструкції, які встановлюються на одне з коліс легкового автомобіля, роблячи неможливим його подальший рух.

"Краби" або "капкани" - так їх прозвали в народі - поліцейські планують застосовувати як альтернативу евакуації авто. Робота евакуаторів в столиці стала під питанням після того, як в Офісі генпрокурора виявили в столиці "стійке злочинне об'єднання". Слідчі запевняють, що один з керівників департаменту транспортної інфраструктури КМДА залучив начальників інспекції парковки і самих інспекторів до злочинної діяльності.

Полягала вона в тому, що злочинці безпідставно мали евакуювати припарковані машини з вулиць. При цьому забрати машини водії могли тільки після оплати штрафів та «послуг» евакуації, сума таких «послуг» - вдвічі більша за звичайну перевозку авто на евакуаторі.

Щодня члени організованої групи повинні були становити 300 актів, на підставі яких приватні служби евакуювали транспортні засоби. Щоб виконувати денний план, вони вдавалися до хитрощів - у припаркованого автомобіля встановлювали знак "Дорожні роботи",

Привід об’єднатись

Як пояснили в Управлінні патрульної поліції, якщо водій залишив свій автомобіль з порушенням ПДР, то, згідно з Кодексом про адмінправопорушення, транспортний засіб може бути тимчасово затриманий шляхом блокування. Дійсно, як каже Автоюрист Володимир Караваєв, тимчасове затримання авто в Україні має два варіанти - евакуація або блокування.

"При цьому в законі чітко обумовлено, що евакуація можлива тільки в тому випадку, якщо автомобіль істотно заважає руху. У всіх інших будуть використовувати блокування. Крім того, передбачено, що блокатори можуть бути використані, якщо водій без документів або в стані сп'яніння. А також за управління несправним транспортним засобом", - сказав Караваєв.

Але самої процедури, як повинна відбуватися блокування і розблокування, в поліції ще немає. "Зокрема, як вони будуть ставитися і як зніматися. А чи будуть поліцейські чекати підзаконного акту чи будуть блокувати на свій розсуд - питання відкрите. Свого часу, коли блокатори застосовувала ДАІ, ніякої нормативки також не було. Даішники просто чіпляли блокіратори, залишали номер і прогулювалися десь неподалік. Коли водій телефонував, вони під'їжджали і знімали його", - зазначив Караваєв.

У свою чергу, як каже адвокат Вадим Володарський, зараз, як і раніше, ймовірно, все буде залежати від ситуації і вирішення конкретного патрульного. "Боюся, що це підготовка до" техогляду на дорозі ". Справа в тому, що однією з підстав тимчасового затримання транспортного засобу є невідповідність технічним вимогам. Тому, як все це буде застосовуватися на дорогах, поки незрозуміло. Є ризик, що почнуть вішати їх направо і наліво", - сказав Володарський.

Втім, ще за часів ДАІ такі пристрої викликали у більшості водіїв лише агресію, вони навіть об'єднувалися в групи і допомагали один одному самостійно демонтувати блокатори. "Водії просто діставали ножівку і спилювали їх. Тоді мова йшла про необхідність впровадження відповідальності за псування блокіраторів. І хоча стаття за псування держмайна є, на практиці з'ясувалося, що ті норми закону в даному випадку застосувати досить складно. А з тих пір ситуація не особливо змінилася. Тому з точки зору логіки і дотримання прав у поліції все-таки повинен бути підзаконний акт, який буде обумовлювати, яким чином блокатор ставиться, а також як бути, якщо з'явився власник транспортного засобу. В іншому випадку без такого документа політ фантазії поліцейських буде дуже великий. Вони зможуть робити все що завгодно", - говорить Караваєв.

В два рази дорожче

Не менш цікава і ціна, по якій планують закуповувати блокатори. Згідно з інформацією, розміщеною в системі моніторингу тендерних закупівель ProZorro, один блокатор обійдеться платникам податків в 1,5 тис. грн. У той час як на ринку в роздрібному продажі вони коштують від 750 до 933 грн. При цьому, згідно з тендерною документацією, сподіватися, що нові блокатори будуть мати дистанційне керування для швидкої розблокування, годі й говорити. Це будуть суто механічні пристрої, як і десять років тому. Тобто коли автомобіліст вийде на вулицю і виявить, що його машина заблокована, йому потрібно буде дзвонити в поліцію. А там вже зв'яжуться з інспектором, у якого є ключі від блокатора.

Втім, ще при ДАІ таку практику припинили і визнали незаконною. По-перше, як тоді відзначали правозахисники, через неможливість встановити вину саме водія в цьому правопорушенні. Адже той, хто був за кермом, і власник авто можуть бути різними людьми. Крім того, невідомо, з якої причини водій залишив авто - можливо, машина зламалася, людина відчула себе погано, тому зупинився і пішов за ліками. Ну і наостанок, це порушує принцип презумпції невинності, яку встановлює суд. Тепер же, як каже Володарський, в зв'язку з новими законодавчими ініціативами руки у поліції розв'язані. "Але знову-таки практики поки немає. І судити ще рано", - зазначає адвокат.