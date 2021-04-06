Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 авто на 333 млн грн.
Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.
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Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster за 565 тыс. грн каждый.
Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще:
- 70 легковых автомобилей спецназначения типа седан оценочной стоимостью 38,2 млн грн.
- 300 легковых автомобилей спецназначения типа универсал (кроссовер) оценочной стоимостью 168,5 млн грн.
- 50 автомобилей спецназначения для перевозки девяти взятых под стражу лиц оценочной стоимостью 92,5 млн грн.
- 10 автомобилей спецназначения для перевозки трех взятых под стражу лиц оценочной стоимостью 10,4 млн грн.
- 5 автомобилей спецназначения повышенной проходимости типа пикап оценочной стоимостью 4,4 млн грн.
- 7 легковых автомобилей спецназначения типа универсал оценочной стоимостью 3,8 млн грн.
- 8 автомобилей спецназначения на базе грузопассажирских минифургонов оценочной стоимостью 15,6 млн грн.