Нацполиция закупила 100 автомобилей Renault Duster на 56,5 млн грн, и намерена закупить еще 450 авто на 333 млн грн.

Национальная полиция Украины договорилась о закупке 100 легковых автомобилей специального назначения на базе Renault Duster на 56,5 млн грн.

Читайте также: Что случилось с новым Renault Duster спустя 90 000 км: видео

Согласно договору от 5 апреля 2021 года, текст которого обнародован на портале ProZorro, по результатам тендера Департамент управления имуществом договорился с ООО "Спец-Ком-Сервис" о закупке 100 белых легковых автомобилей специального назначения типа универсал на базе Renault Duster за 565 тыс. грн каждый.

Кроме того, согласно информации с портала ProZorro, Нацполиция намерена закупить еще: