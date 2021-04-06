Нацполіція закупила 100 автомобілів Renault Duster на 56,5 млн грн, і має намір закупити ще 450 авто на 333 млн грн.

Національна поліція України домовилася про закупівлю 100 легкових автомобілів спеціального призначення на базі Renault Duster на 56,5 млн грн.

Читайте також: Що сталося з новим Renault Duster за 90 000 км: відео

Згідно з угодою від 5 квітня 2021 року, текст якої оприлюднено на порталі ProZorro, за результатами тендеру Департамент управління майном домовився з ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" про закупівлю 100 білих легкових автомобілів спеціального призначення типу універсал на базі Renault Duster по 565 тис. грн кожен.

Крім того, згідно з інформацією з порталу ProZorro, Нацполіція має намір закупити ще: