Патрульная полиция вместе с международными партнерами создала партию сумок со светоотражающими полосами. Благодаря им расстояние, с которого водители будут видеть пешеходов, увеличивается втрое.

По мнению заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого Такие сумки способны уменьшить риск попасть в аварию. "Именно поэтому я хочу, чтобы такая или похожая сумка была в каждой украинской семье. И именно поэтому я призываю все организации, стартапы, компании, бренды приобщиться к нашей инициативе "Светолента", пишет на своей странице в соцсети Алексей Билошицкий.

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"Все, что надо — добавить хотя бы одну светоотражающую полосу на собственную брендированную продукцию (сумки, дождевики, кепки и т. д.). Себестоимость каждой такой ленты в миллионы раз меньше цены жизни. К тому же говорят, что носить одежду с такими лентами — модно. Этого я точно не знаю. Но точно знаю, что носить вещи с такими лентами — разумно и безопасно", — отмечает полицейский.