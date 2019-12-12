Патрульна поліція разом із міжнародними партнерами створила партію торб зі світловідбивальними смугами. Завдяки їм відстань, з якої водії бачитимуть пішоходів, збільшується втричі.

На думку заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, такі торби здатні зменшити ризик потрапити в аварію. "Саме тому я хочу, щоб така чи схожа торба була в кожній українській родині. І саме тому я закликаю всі організації, стартапи, компанії, бренди долучитися до нашої ініціативи “Світлострічка“, – пише на своїй сторінці у соцмережі Олексій Білошицький.

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"Усе, що треба — додати хоча б одну світловідбивальну смугу на власну брендовану продукцію (сумки, дощовики, кепки тощо). Собівартість кожної такої стрічки в мільйони разів менша за ціну життя. До того ж кажуть, що носити одяг з такими стрічками — модно. Цього я точно не знаю. Але точно знаю, що носити речі з такими стрічками — розумно та безпечно", – зазначає поліцейський.