Старушка советская "Волга" с украинскими номерами наделала много шума не только в Монако, но и за его границами.

Видео с украинской Волгой в Монако стало очень популярным в соцсетях и собирает десятки тысяч просмотров. Изданию фокус удалось пообщаться с владелицей авто, совершившей на этом ГАЗ-24 длительный автопробег по Европе.

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Автомобиль принадлежит Диане из Полтавы. До начала полномасштабного российского вторжения она училась и работала в Харькове, но весной ей пришлось эвакуироваться в родной город.

Диана поняла, что ее прежняя жизнь потеряна и для того, чтобы побыть в гармонии с собой, решила отправиться летом в путешествие по Европе на своей Волге 1989 года. Перед стартом она самостоятельно перекрасила винтажное советское авто.

На ГАЗ-24 украинка преодолела тысячи километров и посетила Венгрию, Словению, Монако, Францию и Италию. Через три месяца Волга проехала через Будапешт, Ниццу, Милан, Сан-Ремо, побывала в Провансе и Специи.

После завершения пробега Диана решила не оставаться за границей, а вернулась в Украину, хотя знакомые убеждали остаться в Европе. Она готова путешествовать за границей, но не жить там и своей любимой дорогой называет не европейские автобаны, а трассу Полтава-Харьков.

Автомобиль прост и для поддержания его в рабочем состоянии достаточно минимальных знаний. По дороге отремонтировать машину помогли дальнобойщики. А однажды, когда ГАЗ-24 сломался, отец Дианы переслал из Украины бандероль с необходимыми запчастями. Украинка считает, что у ее Волги действительно есть душа и на другом автомобиле такой пробег не удалось бы совершить.