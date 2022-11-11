Старенька радянська "Волга" з українськими номерами наробила багато шуму не тільки у Монако, але й за його кордонами.

Відео з українською Волгою у Монако стало дуже популярним у соцмережах та збирає десятки тисяч переглядів. Виданню фокус вдалося поспілкуватися з власницею авто, яка здійснила на цьому ГАЗ-24 тривалий автопробіг Європою.

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Автомобіль належить Діані із Полтави. До початку повномасштабного російського вторгнення вона навчалася та працювала у Харкові, проте навесні їй довелося евакуюватися до рідного міста.

Діана зрозуміла, що її колишнє життя втрачено і для того, щоб побути в гармонії із собою, вирішила вирушити влітку в подорож Європою на своїй Волзі 1989 року. Перед стартом вона самостійно перефарбувала вінтажне радянське авто.

На ГАЗ-24 українка подолала тисячі кілометрів та відвідала Угорщину, Словенію, Монако, Францію та Італію. За три місяці Волга проїхала через Будапешт, Ніццу, Мілан, Сан-Ремо, побувала у Провансі та Спеції.

Після завершення пробігу Діана вирішила не залишатися за кордоном, а повернулася в Україну, хоча знайомі переконували залишитися в Європі. Вона готова мандрувати за кордоном, але не жити там і своєю улюбленою дорогою називає не європейські автобани, а трасу Полтава-Харків.

Автомобіль простий і підтримки його в робочому стані достатньо мінімальних знань. Дорогою відремонтувати машину допомогли далекобійники. А одного разу, коли ГАЗ-24 зламався, батько Діани переслав із України бандероль із необхідними запчастинами. Українка вважає, що її Волга справді має душу і на іншому автомобілі такий пробіг не вдалося б зробити.